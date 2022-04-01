ВТБ заявил о рекордном спросе на карты "Мир" в марте

Банк ВТБ зафиксировал в марте 2022 года рекордный рост спроса на новые карты российской платежной системы "Мир". За неполный месяц клиенты оформили почти вдвое больше карт, чем за март 2021 года, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"В марте ВТБ зафиксировал рекордный рост спроса на карты "Мир": за неполный месяц клиенты оформили порядка 650 тыс. таких карт - почти вдвое больше, чем годом ранее. В том числе многократно увеличились выдачи цифрового "Мира" - на них в марте пришлось 180 тыс., то есть более четверти выпуска", - указали в пресс-службе.

Видео дня

Всего ВТБ выдал клиентам более 12 млн карт "Мир", из которых 1,2 млн - в первом квартале 2022 года.

В пресс-службе также уточнили, что теперь ВТБ будет автоматически подключать новых владельцев карт "Мир" к программе лояльности платежной системы.

"Регистрация происходит как при выпуске пластиковой карты, так и при оформлении цифровой карты "Мир" с помощью "ВТБ онлайн". Клиенты, которые уже являются пользователями этой карты, по-прежнему могут зарегистрироваться в приложении "Привет, Мир!" самостоятельно", - добавили в пресс-службе.

Как пояснила начальник управления "Дебетовые карты и счета" ВТБ Ксения Андреева, регистрация в программе лояльности "Мира" нужна для получения, в том числе, туристического кешбэка и 50% возврата от государства за путевки в детский лагерь.

"Мы автоматизировали подключение клиента, чтобы участие в этих акциях было максимально простым", - процитировала пресс-служба слова Андреевой.

Ранее глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев в интервью на телеканале "Россия-1" заявлял, что на начало марта было выпущено около 116 млн карт "Мир".

Национальная платежная система

Поводом для создания национальной платежной системы в России стало решение Visa и Mastercard в марте 2014 года остановить обслуживание платежных операций клиентов банка "Россия", СМП-банка и их "дочек" из-за санкций США. В декабре 2014 года Visa и Mastercard прекратили обслуживание банковских карт в Крыму и Севастополе (их работа на полуострове возобновилась в апреле 2015 года).