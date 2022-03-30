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6 часов назад

Датская мебельная компания Jysk уходит из России

Алиса Селезнёва

Датский мебельный ретейлер JYSK, работа которого ранее была приостановлена, решил полностью уйти из России. Об этом сообщает ТАСС.

Датская компания Jysk уходит из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

3 марта компания объявила о временном закрытии всех 13 магазинов в России. Однако теперь JYSK решил, что «закроется навсегда и полностью покинет Россию». При этом глава компании Ян Бёг отметил, что у JYSK «был отличный старт в РФ».

«Однако в текущей ситуации руководство и наши собственники не видят альтернативы закрытию нашей деятельности в России», - отметил он в пресс-релизе компании.

Компания намерена договориться с владельцами зданий, где арендуются помещения под магазины, «о справедливом урегулировании в этих особых обстоятельствах».

Магазины JYSK в России вновь откроются 31 марта для проведения распродаж. Как только товары реализуют, торговые точки будут закрыты. Сотрудникам выплатят заработную плату в соответствии с местными правилами.

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Ранее об уходе из российского рынка объявила датская пивоваренная корпорация Carlsberg Group. В компании заявили, что пиво марки Carlsberg не будет производиться и продаваться в России, но заводы «Балтика» останутся.

Уйти из России решил и нидерландский гигант Heineken. В компании пришли к выводу, что владение бизнесом в РФ больше не является устойчивым и жизнеспособным в текущих условиях. Свой российский бизнес компания намерена передать новому владельцу.

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