Датская компания Jysk уходит из России

Датский мебельный ретейлер JYSK, работа которого ранее была приостановлена, решил полностью уйти из России. Об этом сообщает ТАСС.

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3 марта компания объявила о временном закрытии всех 13 магазинов в России. Однако теперь JYSK решил, что «закроется навсегда и полностью покинет Россию». При этом глава компании Ян Бёг отметил, что у JYSK «был отличный старт в РФ».

«Однако в текущей ситуации руководство и наши собственники не видят альтернативы закрытию нашей деятельности в России», - отметил он в пресс-релизе компании.

Компания намерена договориться с владельцами зданий, где арендуются помещения под магазины, «о справедливом урегулировании в этих особых обстоятельствах».

Магазины JYSK в России вновь откроются 31 марта для проведения распродаж. Как только товары реализуют, торговые точки будут закрыты. Сотрудникам выплатят заработную плату в соответствии с местными правилами.

Ранее об уходе из российского рынка объявила датская пивоваренная корпорация Carlsberg Group. В компании заявили, что пиво марки Carlsberg не будет производиться и продаваться в России, но заводы «Балтика» останутся.