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6 часов назад

В Германии пожаловались на проблемы из-за отключения от SWIFT российских банков

Лера Букина

Три четверти немецких компаний в Восточной Европе сообщили, что столкнулись с проблемами из-за отключения от SWIFT ряда российских банков. Об этом заявили в Восточном комитете немецкой экономики (OA) – ассоциации, которая объединяет фирмы из ФРГ в регионе, а также на постсоветском пространстве, передает РИА Новости.

В Германии пожаловались на проблемы из-за отключения от SWIFT российских банков
Фото: UnsplashUnsplash

Там подчеркнули, что происходящее на Украине и связанные с этим санкции и контрсанкции влекут за собой «экзистенциальные проблемы для многих немецких компаний, работающих в Восточной Европе».

«Об этом свидетельствует текущий опрос Восточного комитета немецкого бизнеса, в котором приняли участие почти 130 компаний. Более половины из них работают в России, а также в Украине и Беларуси. Наиболее серьезным экономическим последствием является ограничение платежных операций, например, в результате исключения из системы SWIFT ряда российских банков. Три четверти опрошенных сообщают о серьезных проблемах здесь. Далее следуют сложности в логистике и цепочках поставок, а также проблемы, вызванные девальвацией рубля», - указано в пресс-релизе OA.

Ранее против России начали вводить международные консолидированные санкции из-за начала военной спецоперации на территории Украины. В частности, США и ЕС ввели ограничения против российской банковской системы, а банки ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ отключили от системы SWIFT.

Компании,Новикомбанк,Совкомбанк,Промсвязьбанк,ЕС,
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