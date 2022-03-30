В Германии пожаловались на проблемы из-за отключения от SWIFT российских банков

«Об этом свидетельствует текущий опрос Восточного комитета немецкого бизнеса, в котором приняли участие почти 130 компаний. Более половины из них работают в России, а также в Украине и Беларуси. Наиболее серьезным экономическим последствием является ограничение платежных операций, например, в результате исключения из системы SWIFT ряда российских банков. Три четверти опрошенных сообщают о серьезных проблемах здесь. Далее следуют сложности в логистике и цепочках поставок, а также проблемы, вызванные девальвацией рубля», - указано в пресс-релизе OA.