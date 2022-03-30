В немецких офисах «Газпрома» прошли обыски

Должностные лица Евросоюза провели обыски в офисах подразделений «Газпрома» в Германии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, обыски прошли в офисах Gazprom Germania и дочерней компании «Газпрома» Wingas, на которые приходится около 20% поставок на немецком нефтегазовом рынке. Проверки организовали в рамках расследования о роли компании в росте цен на газ в ЕС.
Напомним, что Еврокомиссия занимается анализом ситуации на газовом рынке Евросоюза еще с конца 2021 года. Зимой в ЕК сообщали, что уже получили часть ответов на свои вопросы от участников рынка, в том числе от «Газпрома».