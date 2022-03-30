В немецких офисах «Газпрома» прошли обыски

Должностные лица Евросоюза провели обыски в офисах подразделений «Газпрома» в Германии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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По данным агентства, обыски прошли в офисах Gazprom Germania и дочерней компании «Газпрома» Wingas, на которые приходится около 20% поставок на немецком нефтегазовом рынке. Проверки организовали в рамках расследования о роли компании в росте цен на газ в ЕС.