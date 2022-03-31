Ростех может подключить компании РФ к ремонту SSJ-100

Ростех изучит возможность подключения российских компаний к ремонту деталей для самолета SSJ-100 и выпуску расходников для его обслуживания. Об этом пишет ТАСС.

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В пресс-службе госкорпорации уточнили, что были созданы склады запасных частей, включая пул подменных двигателей.

«Кроме того, мы прорабатываем возможность оперативного подключения российских компаний к выполнению ремонта запасных частей и агрегатов, изготовлению расходников для обеспечения текущих форм обслуживания», - добавили в Ростехе.

Данные работы проводятся под контролем производителя самолета, с соблюдением мер качества и безопасности. Кроме того, авиастроители обеспечивают функционирование производства и максимально возможное ускорение начала серийного выпуска импортозамещенных самолетов.

При этом в компании назвали «сложной» нынешнюю ситуацию для отечественной авиации. Однако госкорпорация намерена повышать собственные компетенции по ремонту самолета по ряду чувствительных позиций.

Напомним, в настоящее время у российских авиакомпаний находится 150 самолетов SSJ-100 для использования на регулярных рейсах. Это лайнеры, эксплуатирующиеся на регулярных пассажирских рейсах по региональным маршрутам.