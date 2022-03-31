Финансовые задачи бизнеса решаем с Локо-Банком

В сегодняшних условиях каждому предпринимателю, и особенно работающему с зарубежными рынками, надо еще раз пересмотреть все свои бизнес-процессы. Даже небольшие издержки, на которые раньше можно было не обращать внимания, сейчас могут оказаться той соломинкой, которая «переломит спину» вашему бизнес-проекту.

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«ВЭД с выгодой»

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Расчетно-кассовое обслуживание – один из опорных пунктов успешного ведения бизнеса, особенно в сфере внешнеэкономической деятельности. Все большее значение приобретает стоимость банковского обслуживания, условия конверсионных операций и скорость проведения трансграничных платежей.

Учитывая все эти стоящие перед бизнесом проблемы, мы можем в качестве хорошего решения рекомендовать предпринимателям счет в КБ "Локо-Банк" (АО). Сегодня эта кредитная организация предлагает условия, которые позволяют многим снизить и риски, и издержки.

На сегодня Локо-Банк – один из немногих банков в России, сочетающих множество преимуществ для работы с юридическими лицами. Банк работает с 1994 года и остается одной из старейших кредитных организаций, специализирующихся на внешнеэкономической деятельности и валютном контроле. Что особенно важно в текущей ситуации – Локо-Банк не находится под санкциями ни одного зарубежного государства.

Сейчас банк проводит акцию «ВЭД с выгодой», которая предлагает валютный контроль всего за 0,05%, а также валютные переводы по сниженной цене. Локо-Банк проводит платежи в любой валюте мира по России и за рубеж. В связи с быстро меняющейся ситуацией и для удобства клиентов банк поменял тарифы на перевод валюты. Теперь ее дешевле перечислять в юанях, казахских тенге, армянских драмах и белорусских рублях, потому что комиссию банк будет брать в той же валюте. Операции в этих валютах доступны даже в том случае, если у вас счет в долларах или в евро. Открыть такой счет в «Локо-банке» можно онлайн всего за 1 час.

Все больше юридических лиц осваивают мультивалютные расчеты. Если торговый партнер находится в Армении, то лучше рассчитываться за его товары в драмах: тем самым избежав двойной конвертации валют (на вашей стороне и на стороне партнера). Это не только сэкономит время вашего партнера (он сможет воспользоваться армянскими драмами он сможет воспользоваться быстрее, чем, например, долларами), но и поможет вам договориться о скидке.

Надежное решение

Немаловажно, что счет в «Локо-банке» позволит уменьшить стоимость расчетно-кассового обслуживания (включая ведение валютного счета). РКО здесь бесплатно. Что особенно важно компаниям из сферы ритейла - за услуги эквайринга Локо-Банк не взимает «абонентской платы», комиссия начисляется только за фактически проведенные обороты. Таким образом, отсутствует риск того, что, оплатив пакет услуг по эквайрингу, вы «не выберете» запланированные лимиты. На это стоит обратить внимание, поскольку в кризис вполне вероятно снижение привычного потока покупателей.

Как всякий современный банк, Локо-Банк полностью освоил все удаленные технологии: счет можно открыть без посещения офиса, а впоследствии контролировать все операции по нему через мобильный или интернет-банк. Если решите открыть счет в Локо-банке, то реквизиты нового счета будут доступны вам уже через минуту, а полноценно он заработает в течение суток.

Также банк предлагает каждому клиенту индивидуальный курс обмена со спредом от 1 рубля.

В качестве приятного бонуса – бесплатные консультации по вопросам ВЭД и любым операциям в валюте, подготовка и проверка документов, информирование о любых изменениях в валютном законодательстве. Банковские эксперты находятся в распоряжении клиентов в режиме 24/7.