Крупнейшие немецкие профсоюзы предупредили, что энергетическое эмбарго против России грозит закрытием немецкой промышленности. Об этом сообщает Bloomberg.

Лидеры профсоюзов провели совместную пресс-конференцию в Берлине. В ней приняли участие профсоюз работников химической промышленности IGBCE, IG Metall и профсоюз работников сфер строительства, машиностроения и сельского хозяйства IG Bau.

Представители профсоюзов заявили, что немецкие предприятия сталелитейной, химической и бумажной промышленности закроются в течение нескольких недель, если страна решит прекратить импорт энергии из России.

«Взрывные цены на энергоносители, но, прежде всего, возможное газовое эмбарго, сильно ударят по энергоемкой промышленности - матери промышленной сети», - заявил президент IGBCE Михаэль Вассилиадис.

По его словам, последствиями будут не только сокращение рабочего времени и потеря рабочих мест, но и коллапс цепочек промышленного производства в Европе.

По оценкам Еврокомиссии, Россия поставляет 40 процентов газа, более 25 процентов нефти и почти 50 процентов угля, которые потребляет ЕС.

В ЕК ранее заявили, что считают возможным сократить потребление газа на две трети в этом году и полностью отказаться от поставок из России «задолго до 2030 года». В ЕК рассчитывают, что треть поставок из РФ может заменить сжиженный природный газ из США и Катара.

Глава немецкого энергетического концерна E.On Леонард Бирнбаум ранее заявил, что отказ от российского газа в ближайшем будущем невозможен, на это потребовалось бы около трех лет.