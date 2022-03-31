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6 часов назад

«Газпром» начал прорабатывать сценарии остановки поставок газа в Европу

Lenta.ruLenta.ru

«Газпром», по данным «Коммерсанта», прорабатывает варианты остановки поставок газа в Европу.

«Газпром» прорабатывает сценарии остановки поставок газа в Европу
Фото: ТАССТАСС

По данным источников, российская компания начала изучать сценарии полной остановки поставок топлива «недружественным странам», «Газпром» оценивает последствия такого шага. Оплата за поставки по долгосрочным контрактам в марте должна быть произведена 1 апреля.

Процесс оплаты российского газа в рублях, поставляемого в «недружественные страны», не запустят 31 марта, сказал ранее официальный представить Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что период будет растянут во времени.

Песков заверил, что механизм оплаты рублями российского газа будет обнародован позднее. Также он подчеркнул, что «есть поручение президента, и оно будет исполнено». О переводе платежей за газ в рубли в кратчайшие сроки Владимир Путин объявил 23 марта. При этом Евросоюз отказывается от выполнения требований России.

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