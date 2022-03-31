«Газпром» прорабатывает сценарии остановки поставок газа в Европу

«Газпром», по данным «Коммерсанта», прорабатывает варианты остановки поставок газа в Европу.

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По данным источников, российская компания начала изучать сценарии полной остановки поставок топлива «недружественным странам», «Газпром» оценивает последствия такого шага. Оплата за поставки по долгосрочным контрактам в марте должна быть произведена 1 апреля.

Процесс оплаты российского газа в рублях, поставляемого в «недружественные страны», не запустят 31 марта, сказал ранее официальный представить Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что период будет растянут во времени.