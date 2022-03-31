В Германии рассказали о предложенной Путиным схеме оплаты газа

Президент России Владимир Путин спустя неделю после объявления о скорейшем пересмотре практики продажи газа «недружественным странам» в вопросе валюты оплаты смягчил свои требования. Об этом со ссылкой на телефонный разговор канцлера Германии Олафа Шольца с российским лидером в среду, 30 марта, рассказал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, сообщает Bloomberg.

По его словам, Путин заявил о сохраняющейся для Берлина возможности продолжать покупать газ за евро, а не за российские рубли, однако в другом формате. Пересмотр коснется только посредника — если раньше компании для расчета с поставщиком переводили оплату в западные банки, то теперь должны сотрудничать с «Газпромбанком».

Этот банк является третьим в России по размеру активов и не попадает под новый, пятый по счету пакет санкций ЕС, который разрабатывается в настоящее время. Получив евро, он должен будет конвертировать их в рубли и передать средства «Газпрому».

Профессор ВШЭ, аналитик Евгений Коган в своем Telegram-канале отметил, что такое требование Путина все равно нарушает заключенные контракты, поскольку изменяет уровень расчетного риска для покупателей. По его мнению, компромисс в этом вопросе выглядит вероятным, однако для него необходимо обоюдное желание, которое Европа пока не демонстрирует.

Российская сторона в сообщении о разговоре Путина с Шольцем не стала указывать детали обсуждения поставок газа. В пресс-службе Кремля рассказали, что президент объяснил причину изменения порядка расчета, а также заверил канцлера, что контрактные условия для импортеров не изменится.

Президент России объявил о прекращении продажи газа за доллары и евро 23 марта. С этого момента российская сторона не раскрывала механизм будущей оплаты, ограничиваясь констатацией, что без рублей газа Европа не получит. 30 марта замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что в Москве надеются на креативное решение Европы по смене формата платежей.

В ближайшее время схему расчета за российский газ в рублях представят общественности, она уже готова, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он подтвердил, что схема уже представлена главе государства. По словам Пескова, схему «совсем скоро» представят общественности. «В том числе и сегодня можно тоже ожидать», – передает его слова ТАСС.

Представитель Кремля также пояснил, что Россия привержена всем обязательствам по газовым договорам, в том числе по количеству поставок и их цене.

«Де-факто для получателей российского газа, которые оплачивают эти поставки, фактически никаких изменений не будет. В любом случае они приобретают рубли на ту же валюту, которая указана в договорах. Россия остается привержена всем своим обязательствам по действующим контрактам и договорам, и по количеству, и по цене и так далее», – уточнил Песков, передает РИА «Новости».

Между тем Путин накануне после разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем поручил своему помощнику по экономическим вопросам Максиму Орешкину связаться с ФРГ, чтобы разъяснить механизм оплаты газа за рубли.

«Путин достаточно подробно проинформировал Шольца по теме оплаты поставок газа в рублях. Очень подробные были даны разъяснения, но с тем, чтобы эти разъяснения еще, что называется, приземлить на более экспертный уровень, Путин поручил по результатам разговора помощнику президента (Максиму) Орешкину позвонить помощнику по экономическим вопросам канцлера (Йоргу) Кукису», – сказал Песков.

Вчера вечером Орешкин позвонил Кукису и «абсолютно предметно, технологически, без какой-либо политики объяснил то, как видится работа этой системы».

Накануне президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц в телефонном разговоре обменялись мнениями насчет очередного раунда российско-украинских переговоров, который прошел накануне в Стамбуле. Кроме того, Путин информировал коллегу по поводу решения о переходе к оплате за российский газ в рублях.

«Изменение порядка расчетов вводится из-за того, что в нарушение норм международного права валютные резервы Банка России были заморожены странами – членами ЕС», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Отмечено, что принятое решение не должно привести к ухудшению контрактных условий для европейских компаний-импортеров российского газа. Условлено, что на этот счет дополнительно переговорят эксперты двух стран», – добавили в Кремле.

В свою очередь, Шольц «не соглашался на эту процедуру в ходе разговора, а только запросил письменную информацию, чтобы точнее понимать процедуру», – уточнили в пресс-службе канцлера. Также Шольц заявил, что «платежи по-прежнему будут осуществляться исключительно в евро и будут переводиться в обычном режиме в Газпромбанк, на которого санкции не распространяются, а затем банк конвертирует деньги в рубли».

Россия предложила странам Евросоюза открывать счет в рублях в российских банках для оплаты газа. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

«Предложенная схема требует обязательного открытия счетов в российских рублях в российском банке иностранным покупателем российского газа. Платеж от покупателя к „Газпрому“ должен будет осуществляться исключительно в рублях», — цитирует РБК источника в правительстве. Информацию об этой схеме подтвердил источник, близкий к «Газпрому».

Президент России Владимир Путин заявлял, что недружественные страны будут покупать газ у России только за рубли. По информации ВЦИОМ, это поддержали 76% опрошенных, 27% респондентов уверены, что такие меры приведут к укреплению рубля. В МИД Китая заявили о готовности перехода на рубли и юани при торговле нефтью и газом. Болгария отказались от оплаты газа рублями, сообщает «Национальная служба новостей». В МИД Турции сообщили о невозможности отказа от газа из России в сжатые сроки, передает RT.

Президент России Владимир Путин разъяснил механизм оплаты поставок газа в рублях, заявил премьер-министр Италии Марио Драги.

Вместе с этим он отметил, что в ходе беседы Путин сообщил о продолжении действия контрактов на поставки топлива в евро и долларах.

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«Я передам слова президента Путина. Контракты продолжают действовать, европейские компании продолжат платить в евро или долларах», — цитирует итальянского премьера РИА Новости.

Драги также сообщил, что получил от Путина продолжительное объяснение того, как сохранить платежи в евро с учётом намерений Москвы по переходу в расчётах на рубли.

«Я просто выслушал, что затем по этому вопросу между собой должны связаться технические работники, чтобы понять, как оно будет действовать. Что я понял, так это то, что перевод оплаты с евро и долларов на рубли — это внутренний вопрос России», — пояснил он.

30 марта российский президент Владимир Путин в разговоре с итальянским премьер-министром Марио Драги дал пояснения в связи с решением перейти на рубли в расчётах за поставки природного газа в ряд стран, включая Италию.

Ранее глава итальянской нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци заявил, что у него нет уверенности в будущем поставок российского газа, так как у компании «нет рублей».

Евросоюз принимал участие в обсуждении группой стран G7 вопроса об оплате российского газа в рублях, поэтому выводы стран G7 справедливы и для ЕС. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер, сообщает «Интерфакс».

«Наша позиция — такая же, как и у G7», — сказал он, комментируя распоряжение президента РФ Владимира Путина принимать оплату за экспорт российского газа только в рублях.

Говоря о прошедшем накануне совещании министров энергетики стран G7, Мамер подчеркнул, что участники обсуждения отвергли требование России об оплате поставок газа в рублях.

«Что касается нас, мы сказали, что поставки должны осуществляться с использованием долларов или евро [в качестве оплаты]», — добавил он.

28 марта президент России Владимир Путин поручил правительству, Банку России и ПАО «Газпром» реализовать меры по переводу на рубли расчетов за газ с недружественными странами до 31 марта.

Позже страны G7 приняли решение призвать местные компании не принимать счета в рублях за поставки российского газа. Соответствующее соглашение было достигнуто на чрезвычайном совещании министров энергетики Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и Соединенных Штатов.

Комментируя отказ G7 от покупки российского газа в рублях, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена заниматься благотворительностью и осуществлять подачу Европе своего природного газа бесплатно.

В Кремле призвали проработать предложения председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина расширить список экспортируемых товаров, оплата за которые будет приниматься в рублях. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, на фоне ослабления позиций доллара как основной мировой валюты следует переходить на практику использования международных валют.

«Это идея, которая, безусловно, должна прорабатываться с учетом того, что существуют страны, которые проявляют взаимный интерес к взаиморасчетам в национальных валютах... С учетом того, что престиж, например, доллара как основной мировой резервной валюты изрядно в последние годы зашатался, доверие к иным международным валютам тоже сейчас не на высшем уровне, единственной неизбежной альтернативой этим процессам будет расширение практики использования национальных валют», - заявил Песков журналистам.