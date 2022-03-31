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2 часа назад

России предрекли уход всех иностранных компаний

Алиса Селезнёва

В России началась вторая волна ухода иностранных компаний из-за затянувшегося украинского кризиса. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков.

России предрекли уход всех иностранных компаний
Фото: PixabayPixabay

Ранее датский мебельный ретейлер Jysk принял решение полностью прекратить деятельность в России. Уйти из России решил и нидерландский гигант Heineken. В компании пришли к выводу, что владение бизнесом в РФ больше не является устойчивым и жизнеспособным в текущих условиях. Свой российский бизнес компания намерена передать новому владельцу.

По мнению Федякова, неизбежен уход абсолютно всех иностранных компаний из России.

«Вторая волна ухода иностранных компаний связана уже не с политическими причинами, а с экономическими. Компании начинают понимать, что санкции и нарушение производственных цепочек в России неминуемо повлияют на внутренний рынок. Объемы спроса на продукцию снизятся, что может привести к ухудшению экономических показателей», - пояснил эксперт.

При этом он выразил уверенность, что в случае завершения спецоперации на Украине и восстановления Россией отношений с геополитическими партнерами, многие уходящие сейчас иностранные компании попытаются вернуться.

«Однако уровень доверия уже подорван, и подобных отношений, которые строились на протяжении последних 30 лет, больше быть не может. Россия будет видеть значительно менее глубокую интеграцию европейского бизнеса в российские компании», - считает он.

Директор информационно-аналитического агентства Infoline прогнозирует, что в лучшем случае иностранные компании попытаются использовать Россию как рынок сбыта, в худшем же будет «строительство железного занавеса с одной стороны, а с другой – бетонной стены».

Компании,Иван Федяков,
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