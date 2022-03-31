Африканская страна захотела заменить российскую нефть на рынке

Нигерия готова заменить российскую нефть на рынке в рамках своей квоты по сделке ОПЕК+, если появится такой запрос, сказал РИА Новости посол этой африканской страны в Москве Абдуллахи Шеху.

Фото: ТАСС ТАСС

Он добавил, что Нигерия не заинтересована в росте цен на сырье, поэтому делает все для поддержания стабильности на мировом рынке.

«Рост цен на нефть — это палка о двух концах. Никто не хочет, чтобы экономика пострадала. Наш принцип заключается в том, что природные ресурсы — это дар Бога, поэтому мы не должны их использовать в качестве оружия и инструмента манипуляции», — пояснил посол.

Дипломат также считает, что ни у кого нет права оспаривать позицию России о продаже газа за рубли, поскольку в любом торговом соглашении преимущество всегда на стороне продавца.

«Кто продает, тот и выставляет условия. Это же торговля не по бартеру, а за деньги», — добавил Шеху.