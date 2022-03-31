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1 час назад

Африканская страна захотела заменить российскую нефть на рынке

Lenta.ruLenta.ru

Нигерия готова заменить российскую нефть на рынке в рамках своей квоты по сделке ОПЕК+, если появится такой запрос, сказал РИА Новости посол этой африканской страны в Москве Абдуллахи Шеху.

Африканская страна захотела заменить российскую нефть на рынке
Фото: ТАССТАСС

Он добавил, что Нигерия не заинтересована в росте цен на сырье, поэтому делает все для поддержания стабильности на мировом рынке.

«Рост цен на нефть — это палка о двух концах. Никто не хочет, чтобы экономика пострадала. Наш принцип заключается в том, что природные ресурсы — это дар Бога, поэтому мы не должны их использовать в качестве оружия и инструмента манипуляции», — пояснил посол.

Дипломат также считает, что ни у кого нет права оспаривать позицию России о продаже газа за рубли, поскольку в любом торговом соглашении преимущество всегда на стороне продавца.

«Кто продает, тот и выставляет условия. Это же торговля не по бартеру, а за деньги», — добавил Шеху.

В прошлом году государственная нефтяная компания Нигерии (NNPC) сообщила о первой чистой прибыли (остатке прибыли после вычета обязательных платежей в бюджет страны) за 44 года. Предприятие заработало 287 миллиардов найр (698 миллионов долларов) в 2020 году

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