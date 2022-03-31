«Победа» переведет часть персонала на четырехдневку

«Мы с вами понимаем, что наша команда сейчас гораздо больше, и затраты на персонал гораздо выше, чем необходимо для компании с 25 летающими самолетами. Поэтому нами было принято непростое, но сбалансированное решение: с 1 июня 2022 года вся наземная команда (кроме сменного персонала), включая руководителей компании, будут работать в режиме неполной рабочей недели: четыре рабочих дня и три выходных. Это означает, что рабочими днями будут понедельник-четверг или вторник-пятница и заработная плата (оклад + КПЭ) будет уменьшена пропорционально отработанному времени», - говорится в письме директора по персоналу Анны Козловой.