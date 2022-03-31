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7 часов назад

Минфин США исключил Ozon Bank из санкционного списка

ТАСС

Дочерняя банковская компания ретейлера Ozon - банк Ozon Bank - был исключен из санкционного списка США. Об этом сообщается в опубликованном в четверг релизе Министерства финансов этой страны.

Минфин США исключил Ozon Bank из санкционного списка
Фото: ТАССТАСС

"Следующие элементы были удалены из списка граждан особых категорий и запрещенных лиц ("Список SDN") Управления по контролю за иностранными активами ("OFAC") Министерства финансов США: ООО Ozon Bank", - говорится в заявлении.

24 февраля дочерняя банковская компания ретейлера Ozon - ООО "Озон банк" - была включена в список граждан особых категорий и запрещенных лиц (Список SDN) Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США. OFAC включило "Озон банк" в Список SDN как организацию, "связанную с ОАО "Совкомбанк". Компания Ozon заявляла о намерении обратиться в OFAC с просьбой исключить Ozon Bank из списка SDN в связи с тем, что у компании больше нет связей с попавшим под санкции Совкомбанком.

Компании,ОЗОН Банк,Совкомбанк,Казначейство США,
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