Минфин США исключил Ozon Bank из санкционного списка

Дочерняя банковская компания ретейлера Ozon - банк Ozon Bank - был исключен из санкционного списка США. Об этом сообщается в опубликованном в четверг релизе Министерства финансов этой страны.

24 февраля дочерняя банковская компания ретейлера Ozon - ООО "Озон банк" - была включена в список граждан особых категорий и запрещенных лиц (Список SDN) Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США. OFAC включило "Озон банк" в Список SDN как организацию, "связанную с ОАО "Совкомбанк". Компания Ozon заявляла о намерении обратиться в OFAC с просьбой исключить Ozon Bank из списка SDN в связи с тем, что у компании больше нет связей с попавшим под санкции Совкомбанком.