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6 часов назад

Пользователи Wildberries сообщают о сбоях в работе сервиса в России

ТАССиещё 4

Сбои в работе онлайн-ретейлера Wildberries наблюдаются в России в четверг, следует из данных, размещенных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Пользователи Wildberries пожаловались на сбои
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным на 18:02 мск, зафиксировано свыше 1 тыс. отчетов о сбоях в работе ретейлера.

Большинство сообщивших о проблемах пользователей (62%) жаловались на сбои в работе приложения, 46% - на проблемы с работой сайта, 11% - на трудности с отслеживанием заказа. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Екатеринбурге.

ТАСС направил запрос в пресс-службу Wildberries.

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