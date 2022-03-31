Верховный суд отказал банку «Траст» в пересмотре иска компании «Вандеркинд»

Верховный суд России не станет рассматривать кассационную жалобу банка непрофильных активов «Траст» по делу о взыскании 2,6 миллиарда рублей с компании «Вандеркинд». Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на документ.

Фото: ТАСС ТАСС

В 2017 году «Вандеркинд» и банк «Открытие» заключили договор возобновляемой кредитной линии до конца 2022 года. В 2020 году магазины детских игрушек закрылись на фоне ограничений в связи с пандемией COVID-19, из-за чего компании не удалось выплатить платеж в 500 миллионов рублей. Кредитором между тем стал банк «Траст», выкупивший долг у «Открытия».

Видео дня

«Вандеркинд» хотел заключить договор о реструктуризации задолженности, но «Траст» отказал и подал иск о взыскании 500 миллионов рублей. Кроме того, банк потребовал срочно выплатить всю задолженность в размере 2,6 миллиарда рублей. Чтобы не обанкротиться, «Вандеркинд» обратился в суд для изменения условий договора. Компания хотела в течение года с момента снятия коронавирусных ограничений не платить транш 500 миллионов, а выплатить сумму до 31 декабря 2022 года.

Тогда Арбитражный суд города Москвы не нашел оснований для удовлетворения обращения. «Вандеркинд» в ответ на это подала жалобу. Девятый арбитражный апелляционный суд отменил предыдущее судебное решение и поддержал требования компании о реструктуризации долга. Между тем «Траст» подал жалобу в Арбитражный суд Московского округа, однако она не была удовлетворена. Наконец банк дошел до Верховного суда, который заключил, что «оснований для передачи кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда» нет.

Комментируя это, управляющий партнер АБ «Бартолиус» Юлий Тай выразил мнение, что решение Верховного суда можно расценить как победу «Вандеркинда».