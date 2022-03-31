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5 часов назад

В Германии раскрыли последствия отказа от российского газа

Елена Прошина

Отказ от российского газа может привести к полной остановке производства в некоторых отраслях экономики Германии, существует угроза для сотен тысяч рабочих мест. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление Восточного комитета немецкой экономики — профильной бизнес-ассоциации, объединяющей немецкие компании в Восточной Европе и на постсоветском пространстве.

В Германии раскрыли последствия отказа от российского газа
Фото: ТАССТАСС

«Потенциальная остановка поставок российского газа будет иметь серьезные последствия для экономики Германии. Мы не можем заменить газ из РФ в краткосрочной перспективе... И поскольку при обеспечении газом приоритет отдается домохозяйствам, существует риск полной остановки производства в некоторых отраслях в случае прекращения поставок», — говорится в заявлении.

Также там отмечается, что в результате этого сотни тысяч рабочих мест в энергоемких и перерабатывающих отраслях находятся под непосредственной угрозой. Кроме того проблемы могут возникнуть в сфере базового обеспечения и фармацевтической продукции. В связи с этим Восточный комитет призвал правительство ФРГ стабилизировать при помощи мер государственной поддержки пострадавшие компании «в случае ограничений производства» и «смягчить рост цен на энергию».

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о переводе в рубли оплаты природного газа в недружественные РФ страны. Новые правила вступают в силу с 1 апреля. При их невыполнении «Газпром» будет приостанавливать действующие контракты.

Компании,Владимир Путин,Газпром,
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