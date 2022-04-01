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31 минуту назад

Минпромторг выступил за отказ от чеков

Лера Букина

Минпромторг выступил с инициативой снять с торговли обязательство выдавать бумажные кассовые чеки. Соответствующее предложение было адресовано Федеральной налоговой службе (ФНС), сообщают «Известия» со ссылкой на письмо замглавы Минпромторга Виктора Евтухова.

Минпромторг выступил за отказ от чеков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно тексту данного письма, в случае сохранения стоимости кассовой ленты на текущем уровне увеличение цены приведет к росту издержек розничной торговли в год примерно на 30 млрд рублей. В итоге, как отмечается, затраты на кассовую ленту могут стать причиной повышения нагрузки на продовольственный ретейл, так как в продуктовых магазинах высокая частота покупок.

Вместе с тем Евтухов в письме указал на то, что ретейлеры закупили кассовую ленту на год вперед. В настоящее время торговые сети и Минпромторг пытаются найти новых партнеров, в том числе среди иностранных производителей кассовой ленты. Ведомству уже удалось провести переговоры с изготовителем чековой ленты из Китая. Он подтвердил готовность начать поставки в Россию.

По словам главы практики ФБК Legal Елизаветы Капустиной, цены на всю специализированную бумагу, в том числе для кассовых машин, очень сильно поднялись, поскольку она поставляется из недружественных стран и оплачивается в валюте. В этой связи эксперт уверена в эффективности предложенной меры. При этом Капустина отметила, что не всем могут быть удобны электронные чеки.

Ранее Виктор Евтухов сообщил, что в ближайшее время ожидается переход на электронные чеки при обслуживании потребителей.

Увеличение цен на бумагу пришлось на вторую неделю марта. Этому предшествовало заявление финской химической компании Kemira о прекращении поставок в Россию и Белоруссию хлората натрия. С его помощью отбеливается целлюлоза для производства белой бумаги. Кроме того, стали недоступны и другие обязательные для производства компоненты, ввозившиеся из-за других стран.

Компании,Виктор Евтухов,ФНС России,Минпромторг,
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