Минпромторг выступил за отказ от чеков

Минпромторг выступил с инициативой снять с торговли обязательство выдавать бумажные кассовые чеки. Соответствующее предложение было адресовано Федеральной налоговой службе (ФНС), сообщают «Известия» со ссылкой на письмо замглавы Минпромторга Виктора Евтухова.

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Согласно тексту данного письма, в случае сохранения стоимости кассовой ленты на текущем уровне увеличение цены приведет к росту издержек розничной торговли в год примерно на 30 млрд рублей. В итоге, как отмечается, затраты на кассовую ленту могут стать причиной повышения нагрузки на продовольственный ретейл, так как в продуктовых магазинах высокая частота покупок.

Вместе с тем Евтухов в письме указал на то, что ретейлеры закупили кассовую ленту на год вперед. В настоящее время торговые сети и Минпромторг пытаются найти новых партнеров, в том числе среди иностранных производителей кассовой ленты. Ведомству уже удалось провести переговоры с изготовителем чековой ленты из Китая. Он подтвердил готовность начать поставки в Россию.

По словам главы практики ФБК Legal Елизаветы Капустиной, цены на всю специализированную бумагу, в том числе для кассовых машин, очень сильно поднялись, поскольку она поставляется из недружественных стран и оплачивается в валюте. В этой связи эксперт уверена в эффективности предложенной меры. При этом Капустина отметила, что не всем могут быть удобны электронные чеки.

Ранее Виктор Евтухов сообщил, что в ближайшее время ожидается переход на электронные чеки при обслуживании потребителей.