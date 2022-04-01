«Газпром» направляет официальные уведомления о новом порядке расчетов

Уведомление о новом порядке расчетов в российских рублях контрагентам «Газпром» официально направит сегодня, 1 апреля. Об этом сообщила компания в Telegram-канале.

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«"Газпром" как российская компания безусловно и в полной мере соблюдает требования российского законодательства. Уведомления о новом порядке расчетов в российских рублях сегодня официально направляются контрагентам», – подчеркнул «Газпром».

Также он отметил, что компания является ответственным партнером и продолжает надежно экспортировать газ потребителям.

Накануне, 31 марта, президент РФ Владимир Путин подписал указ, который с 1 апреля определяет новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран. Теперь таким покупателям будет необходимо открывать в Газпромбанке специальные рублевые счета для оплаты поставок.