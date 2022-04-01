Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+12° в 
USD 83.41EUR 92.49
Войти в почту
4 часа назад

«Газпром» направляет официальные уведомления о новом порядке расчетов

Лера Букина

Уведомление о новом порядке расчетов в российских рублях контрагентам «Газпром» официально направит сегодня, 1 апреля. Об этом сообщила компания в Telegram-канале.

«Газпром» направляет официальные уведомления о новом порядке расчетов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«"Газпром" как российская компания безусловно и в полной мере соблюдает требования российского законодательства. Уведомления о новом порядке расчетов в российских рублях сегодня официально направляются контрагентам», – подчеркнул «Газпром».

Также он отметил, что компания является ответственным партнером и продолжает надежно экспортировать газ потребителям.

Накануне, 31 марта, президент РФ Владимир Путин подписал указ, который с 1 апреля определяет новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран. Теперь таким покупателям будет необходимо открывать в Газпромбанке специальные рублевые счета для оплаты поставок.

После оглашения данной меры большая часть европейских стран выступила против инициативы. Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что в ходе саммита G7 страны — члены организации назвали решение Путина неприемлемым. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил Владимиру Путину, что Франция не будет рассчитываться рублями за поставки российского газа.

Компании,Роберт Хабек,Эммануэль Макрон,Владимир Путин,Газпромбанк,Газпром,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители