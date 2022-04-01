Сбербанк выдаст ипотеку на ранее одобренных условиях десяти тысячам заемщиков

Сбербанк проведет ипотечные сделки, которые были назначены на 29 и 30 марта и по которым было отказано, по ставкам, действующим на момент одобрения. Эта мера будет действовать для социально уязвимых категорий граждан. Решение коснется десяти тысяч заемщиков.

Ипотечные кредиты по текущим ставкам будут оформлены для семей, у которых на данный момент нет жилья в собственности, родителей-одиночек, многодетных семей и семей с детьми-инвалидами и других категорий граждан.

При этом Сбер продолжает принимать заявки и выдавать кредиты по ипотечным программам с государственной поддержкой («Господдержка-2020», «Дальневосточная ипотека» и «Семейная ипотека») на текущих условиях до 6 апреля.

Ставка в банке на квартиры в новостройках по льготной ипотеке для семей с детьми составляет от 4,7 процентов, по программе «Господдержка-2020» — от 5,85 процентов, по «Дальневосточной ипотеке» — от 0,1 процента.