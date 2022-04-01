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3 часа назад

Группа «Газпром» прекратила участие в немецкой GAZPROM Germania GmbH

Лера Букина

Группа «Газпром» приняла решение прекратить участие в Gazprom Marketing & Trading Ltd. Об этом холдинг сообщил в своем Telegram-канале.

Группа «Газпром» прекратила участие в немецкой «дочке»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«31 марта Группа «Газпром» прекратила свое участие в немецкой компании GAZPROM Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах, в числе которых – Gazprom Marketing & Trading Ltd», - подчеркнула компания.

Ранее «Газпром» сообщил, что уведомление о новом порядке расчетов в российских рублях контрагентам он официально направит сегодня, 1 апреля. Там подчеркнули, что компания является ответственным партнером и продолжает надежно экспортировать газ потребителям.

Газета Handelsblatt, ссылаясь на источники в правительственных кругах страны, ранее сообщила, что Министерство финансов Германии прорабатывает вопрос национализации немецких «дочек» «Газпрома» и «Роснефти». По их информации, речь идет о компаниях Gazprom Germania и Rosneft Deutschland.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что возможная проработка минэкономики ФРГ плана по национализации дочерних компаний «Газпрома» и «Роснефти» является серьезным нарушением международного права.

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