Ретейлеры готовы ввести электронные чеки

Ранее в Федеральной налоговой службе заявили, что ведомство не будет привлекать пользователей контрольно-кассовой техники к ответственности за отсутствие бумажного чека, поскольку в настоящее время возможны перебои с поставками на рынок чековой ленты.

"На сегодняшний день крупные торговые сети и поставщики предпринимают все необходимые усилия, чтобы обеспечить наличие кассовой ленты. При этом крупный ретейл готов предложить и альтернативу в виде электронных чеков, направляемых после совершения покупки на электронную почту. Подобная практика уже интегрирована в работу отдельных ретейлеров", - сказал собеседник агентства.

В то же время участники рынка прорабатывают альтернативные каналы поставок сырья для печати чеков, например, из Китая. Это позволит покупателям, которые желают получать бумажные чеки, сохранить эту возможность, добавляют в АКОРТ.

В пресс-службе ретейлера "Лента" отмечают, что с декабря 2021 года в сети доступна услуга получения электронного чека. В "Магните" ТАСС сообщили, что планируют запустить пилотный проект по формированию электронных чеков в отдельных магазинах в ближайшее время, а также сократить объем печати на бумажных чеках. В сети "Вкусвилл" электронные чеки доступны уже с 2020 года, причем на данный момент клиенты магазинов могут отказаться от печати чека даже не указывая номер телефона или почты, и чек сохранится в электронном виде в базе самого магазина.