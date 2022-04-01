Производители отказались продавать смартфоны в рассрочку

Производители смартфонов решили изменить условия поставок в России. Теперь они требуют предоплату, заявил «Коммерсанту» директор департамента «Мобильные средства связи» компании «Марвел-Дистрибуция» Вадим Таланюк.

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Как заявил источник на рынке электроники, речь идет о полной предоплате или минимальной отсрочке в связи с повышением стоимости кредитных инструментов для бизнеса в России.

Партнеры, предоставлявшие ранее отсрочки по платежам, начали сокращать сроки, пояснил гендиректор дистрибьютера diHouse (входит в ГК «Ланит») Юрий Родный. По его словам, международные страховые организации урезают лимиты, предоставляемые производителям для страхования дебиторской задолженности покупателей из России. В настоящее время производится поиск новых механизмов кредитования, указал собеседник.

Такие корректировки на рынке влекут за собой рост розничных цен не только на новые поставки, но и на уже отгруженный товар. В марте производители и дистрибьюторы повысили отгрузочную цену смартфонов и другой цифровой техники в среднем на 30%.

В течение марта ретейлерами практически не закупались товары в связи с изменчивостью курса рубля и условиями санкций. Согласно прогнозам аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, отгрузки новых поставок должны возобновиться в апреле. Так, рынок постепенно придет в норму, а стоимость начнет падать.