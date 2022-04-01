Производители отказались продавать смартфоны в рассрочку

Производители смартфонов решили изменить условия поставок в России. Теперь они требуют предоплату, заявил «Коммерсанту» директор департамента «Мобильные средства связи» компании «Марвел-Дистрибуция» Вадим Таланюк.
Как заявил источник на рынке электроники, речь идет о полной предоплате или минимальной отсрочке в связи с повышением стоимости кредитных инструментов для бизнеса в России.
Партнеры, предоставлявшие ранее отсрочки по платежам, начали сокращать сроки, пояснил гендиректор дистрибьютера diHouse (входит в ГК «Ланит») Юрий Родный. По его словам, международные страховые организации урезают лимиты, предоставляемые производителям для страхования дебиторской задолженности покупателей из России. В настоящее время производится поиск новых механизмов кредитования, указал собеседник.
Такие корректировки на рынке влекут за собой рост розничных цен не только на новые поставки, но и на уже отгруженный товар. В марте производители и дистрибьюторы повысили отгрузочную цену смартфонов и другой цифровой техники в среднем на 30%.
В течение марта ретейлерами практически не закупались товары в связи с изменчивостью курса рубля и условиями санкций. Согласно прогнозам аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, отгрузки новых поставок должны возобновиться в апреле. Так, рынок постепенно придет в норму, а стоимость начнет падать.
Ранее сообщалось, что российские магазины электроники, часть из которых ранее прекратила предлагать рассрочку, возвращают кредитный формат «10–10–10». Так, покупателям предлагается внести 10% стоимости товара, а затем 10 месяцев выплачивать долг равными долями. В итоге переплата за технику составит 10%. В частности, такую схему решили внедрить в «М.Видео–Эльдорадо». Ее предоставляют работающие через кредитную платформу ретейлера ОТП Банк, МТС Банк и «Ренессанс Кредит», заявил представитель объединенного ретейлера.