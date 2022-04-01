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54 минуты назад

Нишу Adidas в России готов занять ямальский бренд

Алиса Селезнёва

Нишу уходящей с российского рынка компании Adidas может занять ямальский бренд одежды Yamal. Об этом пишет «Лента.ру».

Нишу Adidas в России готов занять ямальский бренд
Фото: PixabayPixabay

По словам соучредителя фирмы Александра Хуторенко, их бренд готов удовлетворить спрос потребителей, интересующихся спортивной одеждой из средней ценовой категории. При этом Yamal может нарастить обороты, если россияне не сделают выбор в пользу китайского массмаркета.

«Мы готовы шить, шить и шить. Нам без разницы, чью нишу занять, главное — занять. Adidas бы даже хотели занять в рамках России», — сказал предприниматель.

Напомним, после начала спецоперации на Украине, свою деятельность в России приостановили многие зарубежные бренды. Кроме Adidas, магазины закрыли Hermes, Louis Vuitton, Mango, Asos, Nike, Puma и другие крупные компании.

При этом в Минпромторге заявили, что не ожидают дефицита спортивных товаров в России. Там уточнили, около 70% видов товаров для массового спорта в РФ производится в стране.

Компании,Louis Vuitton,Минпромторг,
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