Нишу Adidas в России готов занять ямальский бренд

Нишу уходящей с российского рынка компании Adidas может занять ямальский бренд одежды Yamal. Об этом пишет «Лента.ру».

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По словам соучредителя фирмы Александра Хуторенко, их бренд готов удовлетворить спрос потребителей, интересующихся спортивной одеждой из средней ценовой категории. При этом Yamal может нарастить обороты, если россияне не сделают выбор в пользу китайского массмаркета.

«Мы готовы шить, шить и шить. Нам без разницы, чью нишу занять, главное — занять. Adidas бы даже хотели занять в рамках России», — сказал предприниматель.

Напомним, после начала спецоперации на Украине, свою деятельность в России приостановили многие зарубежные бренды. Кроме Adidas, магазины закрыли Hermes, Louis Vuitton, Mango, Asos, Nike, Puma и другие крупные компании.