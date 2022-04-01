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4 часа назад

"Победа" откажется от рейсов из Шереметьево

Вероника Полынина

Лоукостер «Победа» с 8 апреля перенесет все московские рейсы из аэропорта Шереметьево во Внуково. Об этом говорится в сообщении на сайте авиакомпании.

"Победа" откажется от рейсов из Шереметьево
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что «Аэрофлот» (владелец «Победы») намерен восполнить пассажиропоток Шереметьево за счет увеличения собственных рейсов через этот аэропорт.

В «Победе» также сообщили, что лоукостер оставит в оперировании 25 самолетов Boeing 737, остальные 16 воздушных судов будут поставлены на временное хранение во Внуково с поддержанием их летной годности для оперативного ввода в эксплуатацию при необходимости.

Кроме того, приостановлена ранее планируемая передача 20 самолетов Boeing 737 из парка «Аэрофлота» в «Победу».

«Решение оптимизировать производственную программу и сосредоточить операционную деятельность в одном базовом аэропорту позволит лоукостеру максимально эффективно эксплуатировать существующий парк воздушных судов и продолжать выполнять полетную программу в необходимом объеме», - говорится в сообщении.

По словам временно исполняющего обязанности генерального директора «Победы» Андрея Юрикова, временное сокращение флота и концентрация полетов в одном аэропорту позволит компании благополучно пройти сложный период.

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Напомним, ранее Евросоюз запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование. Кроме того, санкции обязали лизингодателей разорвать действующие контракты с авиакомпаниями.

Компании,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,Аэрофлот,ЕС,
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