Немецкий концерн рассматривает новые условия оплаты газа из РФ

Германский концерн Uniper заявил, что рассматривает новые условия оплаты российского газа в связи с требованием Москвы о переходе на новую схему оплаты за российский газ. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg.

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По его информации, "Газпром" начал уведомлять о способе дальнейшей оплаты российского газа после того, как президент РФ Владимир Путин 31 марта подписал указ, которым с 1 апреля определяется новый порядок оплаты за поставки данного вида топлива покупателями из недружественных стран. Uniper, как пишет Bloomberg, приступил к рассмотрению новых условий оплаты за газ из России.

Ранее представитель Минэкономики Германии заявила, что правительство ФРГ изучает содержание распоряжения об оплате российского газа в рублях, но все еще исходит из того, что платить будет в евро, как и прописано в контрактах. По ее словам, энергобезопасность ФРГ, как и прежде, обеспечена, "ведется ежедневный мониторинг ситуации".