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2 часа назад

Франция приостанавливает поставки шампанского в Россию

Елена Прошина

После начала Россией военной спецоперации на Украине Франция приостановила поставки шампанского в РФ, их дальнейшие перспективы неизвестны. Об этом «РИА Новости» сообщил гендиректор Союза домов шампанского республики Давид Шатийон.

Франция приостанавливает поставки шампанского в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С начала конфликта на Украине в Россию не было отправлено ни одной бутылки шампанского. Перспективы дальнейших поставок неизвестны, поскольку тесно связаны с геополитической ситуацией», — приводятся в материале слова Шатийона.

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Ранее директор по импорту виноторговой компании Fort Дарья Сологуб посоветовала россиянам в условиях ограничений и задержек поставок алкогольных напитков из Италии, Испании и Франции, обратить внимание на отечественные производства, а также вина из Армении, Греции, Чили, Аргентины, Турции и Сербии.

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