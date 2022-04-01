Франция приостанавливает поставки шампанского в Россию

После начала Россией военной спецоперации на Украине Франция приостановила поставки шампанского в РФ, их дальнейшие перспективы неизвестны. Об этом «РИА Новости» сообщил гендиректор Союза домов шампанского республики Давид Шатийон.

«С начала конфликта на Украине в Россию не было отправлено ни одной бутылки шампанского. Перспективы дальнейших поставок неизвестны, поскольку тесно связаны с геополитической ситуацией», — приводятся в материале слова Шатийона.

Ранее директор по импорту виноторговой компании Fort Дарья Сологуб посоветовала россиянам в условиях ограничений и задержек поставок алкогольных напитков из Италии, Испании и Франции, обратить внимание на отечественные производства, а также вина из Армении, Греции, Чили, Аргентины, Турции и Сербии.