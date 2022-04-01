Shell не сможет расплатиться за газ с Россией

Британская компания Shell, вероятно, не сможет рассчитаться за российский газ в этом месяце, так как Соединенное Королевство, в отличие от стран ЕС, ввело санкции против Газпромбанка. Об этом со ссылкой на источники сообщило в пятницу агентство Bloomberg.

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Собеседники агентства подчеркнули, что "Газпрому" известно о существующей проблеме и стороны пытаются ее решить. Официально в Shell заявили Bloomberg, что "пристально следят за ситуацией".

По данным агентства, у Shell есть как минимум два долгосрочных контракта с "Газпромом". На них приходится 1,5% объемов газа, которые российская компания поставляет в год ключевым иностранным клиентам. Ранее британская компания объявила о намерении "постепенно отказаться" от приобретения российских энергоносителей, однако планирует продолжать получать российский газ по долгосрочным контрактам до их истечения.