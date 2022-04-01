Shell не сможет расплатиться за газ с Россией

Британская компания Shell, вероятно, не сможет рассчитаться за российский газ в этом месяце, так как Соединенное Королевство, в отличие от стран ЕС, ввело санкции против Газпромбанка. Об этом со ссылкой на источники сообщило в пятницу агентство Bloomberg.
Собеседники агентства подчеркнули, что "Газпрому" известно о существующей проблеме и стороны пытаются ее решить. Официально в Shell заявили Bloomberg, что "пристально следят за ситуацией".
По данным агентства, у Shell есть как минимум два долгосрочных контракта с "Газпромом". На них приходится 1,5% объемов газа, которые российская компания поставляет в год ключевым иностранным клиентам. Ранее британская компания объявила о намерении "постепенно отказаться" от приобретения российских энергоносителей, однако планирует продолжать получать российский газ по долгосрочным контрактам до их истечения.
Согласно указу президента РФ Владимира Путина от 31 марта, покупатели из недружественных стран будут обязаны открывать в Газпромбанке специальные рублевые и валютные счета для оплаты поставок. Они будут перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, который будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортеров. Именно с них и будет производиться оплата поставок.