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1 час назад

Датский производитель холодильников уходит из России

Елена Прошина

Датская компания-производитель энергосберегающего оборудования Danfoss готовится уйти с российского и белорусского рынков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз организации.

Датский производитель холодильников уходит из России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«После приостановки наших деловых операций в России 28 февраля и в Белоруссии 4 марта мы постоянно оценивали ситуацию. Учитывая последствия санкций, сбои в цепочке поставок и другие проблемы с логистикой, мы решили инициировать контролируемый выход из России и Белоруссии», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что рассматривают различные варианты, однако «первостепенное внимание будут уделять безопасности российских и белорусских команд и их семей».

Напомним, что Danfoss работает в России с 1993 года.

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