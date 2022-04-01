Датский производитель холодильников уходит из России

Датская компания-производитель энергосберегающего оборудования Danfoss готовится уйти с российского и белорусского рынков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз организации.
«После приостановки наших деловых операций в России 28 февраля и в Белоруссии 4 марта мы постоянно оценивали ситуацию. Учитывая последствия санкций, сбои в цепочке поставок и другие проблемы с логистикой, мы решили инициировать контролируемый выход из России и Белоруссии», — говорится в сообщении.
В компании отметили, что рассматривают различные варианты, однако «первостепенное внимание будут уделять безопасности российских и белорусских команд и их семей».
Напомним, что Danfoss работает в России с 1993 года.