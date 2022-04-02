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3 часа назад

Bloomberg: у Shell могут возникнуть сложности с оплатой газа в рублях

Газета.Ru

Компания Shell может столкнуться с трудностями при оплате поставок российского газа в этом месяце, потому что Великобритания внесла в санкционный список "Газпромбанк", через который должны идти платежи. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Bloomberg: у Shell могут возникнуть сложности с оплатой газа в рублях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Shell имеет как минимум два долгосрочных контракта. на которые повлияет это правило, что в совокупности эквивалентно примерно 1,5% годового экспорта "Газпрома" ключевым зарубежным клиентам", - говорится в сообщении.

Один из источников агентства при этом рассказал, что "Газпром" знает об этих сложностях и совместно с Shell ищет способы их решения.

"Мы внимательно следим за ситуацией", — заявили в пресс-службе Shell.

Хотя компания пообещала "поэтапно отказаться" от закупок российских нефтепродуктов, газа и СПГ, она продолжит получать их по долгосрочным контрактам до истечения срока их действия.

Согласно данным Bloomberg, у Shell есть 20-летнее соглашение с экспортным подразделением "Газпрома" о получении 1,2 млрд кубометров газа в год до 2031 года с поставкой в Германию. Кроме того, в 2009 году лондонская фирма подписала соглашение о ежегодных поставках трубопроводного газа в объеме около 1,4 млрд кубометров до 2028 года.

"Газпром" 1 апреля начал направлять контрагентам официальные письма о новом порядке оплаты газа в рублях. В компании подчеркнули, что продолжат соблюдать требование российского законодательства.

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