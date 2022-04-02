После объявления IKEA о приостановке работы в России часть аудитории стала переходить в магазины мебельной компании Hoff. Об этом РИА Новости сообщил генеральный директор сети Максим Гришаков.

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О том, что россияне нашли замену IKEA после ее ухода, по его словам, может свидетельствовать тот факт, что выручка магазинов Hoff в городах, где была IKEA, стала на 30 процентов больше, чем там, где шведский ритейлер не присутствовал. Однако, признал Гришаков, такой рост трафика — «очень временная короткая история ажиотажного спроса».

Гендиректор Hoff рассказал, что приостановка сотрудничества с некоторыми партнерами из Европы и проблемы с поставками из-за рубежа не сказались на ассортименте. Он объяснил, что Hoff сотрудничает с 400 компаниями, 85 процентов из которых — российские.

Говоря о ценах, Гришаков заверил, что Hoff старается сдерживать рост цен, однако ожидается, что по мере роста себестоимости товаров повышение все-таки будет происходить. Так, уже к середине марта некоторые товары подорожали на 20-30 процентов, заключил он.