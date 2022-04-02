Где Европа ищет замену российскому газу

Над Европой нависла угроза потери газа из России. Дело не только в резком ухудшении российско-европейских отношений на фоне военной спецоперации на Украине, но и в декларируемом отказе европейцев платить за российский газ рублями, на чем с недавних пор настаивает Москва. В свете этих событий «Газета.Ru» рассказывает, кто кроме РФ поставляет голубое топливо в Европу и смогут ли эти страны удовлетворить растущие запросы ЕС в случае отказа от российских ресурсов.

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С началом российской военной операции на Украине, страны ЕС приняли в отношении Москвы рекордный пакет санкций. И если в экономической плоскости Брюсселю удалось солидаризировать всех стран-членов союза, то ограничительные меры в энергетической сфере остаются камнем преткновения в санкционной политике объединения.

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На Россию приходится до 46% поставок природного газа в Европу, и многие, включая Германию и Францию, понимают: в краткосрочной перспективе альтернативы российским энергоносителям нет.

При этом разговоры о целесообразности поставок тех или иных энергоносителей звучат в стенах штаб-квартиры ЕС не первый год. В центре повестки два вопроса: как снизить зависимость от импорта российского газа, и как сделать энергетику «зеленой».

В реальности же зависимость Европы от энергоресурсов только растет, что, в принципе, характерно не только для Старого света, но и для всего мира. Мировое хозяйство восстанавливается после пандемии, ветряки все еще зависят от превратностей климата — все эти факторы делают использование углеродов неизбежным.

Зависимость Европейского союза от импорта природного газа последовательно увеличивалась последние 30 лет.

По данным статистического сервиса Statista, только в 2020 году около 84% природного газа в ЕС приходилось на импорт; годом ранее этот показатель составил 90%. В 1990 году Европейский союз импортировал примерно 52% процента потребляемого природного газа.

География поставок энергоресурсов в Европу обширна. Помимо России, на которую приходится основной объем импорта, газ, нефть и уголь идут в Старый свет из США, Катара, Нигерии и многих других стран. В скором времени Евросоюз надеется исключить из этого списка российский газ, однако с поставками из других регионов не все гладко.

Норвежский газ

Скандинавская страна является вторым крупнейшим поставщиком газа в Евросоюз после России — на нее приходится 20,5% поставок газа, необходимого Европе.

На этой неделе местные компании выразили уверенность, что в краткосрочной перспективе им удастся увеличить ежегодный экспорт газа в ЕС на 20 млрд кубометров. Об этом же президент Украины Владимир Зеленский попросил норвежский парламент во время своего обращения к депутатам.

Однако после визита министра экономики Германии Роберта Хабека в Норвегию, стороны обозначили некоторые сложности, с которыми могут столкнуться при увеличении поставок газа.

Так, издание Upstream сообщило со ссылкой на собственные источники, что в последнее время наметились проблемы с перерабатывающими мощностями на газовом месторождении Troll компании Equinor. На очереди также — перезапуск завода компании по производству СПГ в Хаммерфесте мощностью 5 млрд кубометров, который был выведен из эксплуатации после пожара в 2020 году.

Помимо этого, стало известно, что немецкие компании Wintershall Dea и Gassco выявили проблемы с пропускной способностью на немецких терминалах СПГ.

В настоящее время стороны якобы ищут возможности транспортировки газа через другие страны — в качестве кандидата рассматривается терминал Сент-Фергус в Великобритании.

В то же время местные отраслевики предполагают, что добыча газа в стране будет снижаться более резко, чем прогнозировалось ранее, особенно после 2030 года, если в Норвегии не будет открыто новых месторождений.

В том же случае, если такие месторождения удастся выявить, странам в любом случае понадобится строить новую инфраструктуру, чтобы обеспечить пропускную способность.

Большие надежды возлагаются на строящийся газопровод Baltic Pipe, который должен будет подключить Польшу к поставкам норвежского газа через Данию. Однако даже ввод его в эксплуатацию в этом году не приведет к автоматическому увеличению экспорта, о чем заявил на этой неделе премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

Газ из Алжира

Алжир является третьим по величине поставщиком газа в Европу. Около 83% алжирского экспорта приходится на Старый свет, причем двумя основными направлениями являются Испания и Италия — на эти страны пришлось 65% алжирского экспорта в 2021 году. Всего же доля алжирского газа в общих объемах потребления ЕС составляет 11,6%.

Североафриканская страна последовательно увеличивала свой экспорт в Европу в течение последнего десятилетия, поставив 55 млрд кубометров в 2021 году. В настоящее время из Алжира в Европу протянуто три газопровода, из которых действуют только два: подводный трубопровод TransMed, ведущий в Италию и подводный трубопровод MedGaz, соединяющий Алжир с Испанией.

Главной проблемой Алжира в вопросе увеличения экспорта являются недостаточные производственные мощности.

По словам главы Национальной нефтяной компании Алжира, Sonatrach Тауфика Хаккара, производство в стране в скором времени будет сосредоточено на растущих внутренних потребностях в газе и текущих экспортных обязательствах. В то же время Хаккар заявлял, что страна готова увеличить поставки нефти и газа в Европу, если российский экспорт не удовлетворит потребности Брюсселя.

По данным Oxford Energy, с 2013 по 2018 год внутреннее потребление газа в Алжире увеличилось примерно на 10%. Согласно другим прогнозам, к 2028 году оно вырастет еще на 50%. Официальные лица уже не раз допускали, что экспорт может быть ограничен.

Несмотря на увеличение добычи газа после запуска нескольких проектов, в том числе на газоконденсатном месторождении Хасси-Рмель, экономика Алжира все еще нестабильна.

Страна по-прежнему охвачена протестами и забастовками рабочих. С февраля 2021 года возобновились массовые антиправительственные демонстрации. Представители оппозиционного движения «Хирак» требуют отставки президента Абдельмаджида Теббуна и выступают против теневого влияния на внутриполитическую ситуацию вооруженных сил Алжира.

Вокруг самой Sonatrach разворачивается коррупционный скандал, который, по мнению аналитиков S&P Global, может поставить под угрозу добычу нефти и газа в стране.

Американский газ

По состоянию на 2021 год США занимали четвертое место в списке крупнейших поставщиков газа в Европу. Они поставляют ЕС всего 6,3% от общего объема покупаемого европейцами газа. При этом на долю США приходится 26% от европейского импорта СПГ, что делает США лидером по этому показателю. Согласно недавним прогнозам, эти цифры будут только расти. Однако СПГ — это только 26% от общего объема газа, который покупает Европа.

При этом с началом санкционного противостояния между Россией и ЕС Вашингтон одним из первых откликнулся на просьбу Брюсселя оказать помощь в замещении поставок российского газа.

Так, на прошлой неделе США и ЕС объявили о крупной сделке по поставкам СПГ с целью снизить энергетическую зависимость Европы от России.

Согласно соглашению, к концу года США поставят в Европу дополнительный объем «голубого топлива», эквивалентный примерно 10% газа, который страны ЕС в настоящее время получают из России.

США также заявили, что постараются поставить в ЕС 15 млрд кубометров СПГ до конца 2022 года, а затем — «еще больше». В то время как Россия экспортирует в ЕС около 155 млрд куб. м газа в год.

Согласно данным Refinitiv, США поставили в Европу около 22 млрд кубометров газа в 2021 году и уже отправили 10 млрд в первом квартале этого года.

Запланированное увеличение поставок американского газа в Европу может не устроить активистов по защите окружающей среды.

Причем дело здесь даже не в том, что при производстве и транспортировке СПГ образуются высокие уровни выбросов углерода, хотя и намного меньшие, чем при сжигании угля. Как пишет здание The New York Times, «если новые газопроводы и терминалы будут построены, они будут использоваться в течение длительного времени, что сделает почти невозможным замедление глобального потепления».

Это ставит в неудобное положение президента США Джо Байдена, который активно борется за сокращение углеродного следа у себя в стране. В не менее щепетильное положение попадает и официальный Брюссель: к 2030 году ЕС должен сократить выбросы парниковых газов на 55%.

Еще одна проблема сводится к контрактным обязательствам США перед другими странами. Помимо Европы американцы продают газ Китаю, Японии и Индии. У большей части экспортируемого из США газа, пишет NYT, уже есть покупатели по долгосрочным контрактам. Уже сейчас американские экспортные терминалы практически работают на предельных мощностях.

В конечном счете, у Соединенных Штатов пока недостаточно мощностей для экспорта большего количества газа, тогда как у Европы нет возможности импортировать значительно больше из-за нехватки терминалов.

Похоже, опасения по поводу климатических угроз отходят на второй план, поскольку лидеры США и Европы «стремятся наказать президента России Владимира Путина за вторжение в Украину, лишив его миллиардов долларов от продажи энергоресурсов», резюмирует Клиффорд Краусс из NYT.

А кто еще?

Непростая ситуация складывается с поставками из Катара, на который в 2021 году пришлось 4,3% европейского импорта.

Ни Катар, ни какая-либо другая отдельно взятая страна не в состоянии заменить поставки российского газа в Европу сжиженным природным газом (СПГ) в случае перебоев из-за конфликта между Россией и Украиной, заявил еще в конце февраля катарский министр по вопросам энергетики Саад бен Шарида аль-Кааби.

По его словам, поскольку большая часть катарских поставок газа приходится на долгосрочные контракты, в основном с азиатскими покупателями, страна сможет нарастить экспорт в Европу максимум на 10-15%.

Власти Нигерии — на эту страну приходится 3,1% европейского импорта газа — уже выразили готовность увеличить поставки газа в Европу. В обмен на это министр энергетики Тимипре Силва призвал компании Shell, Eni и Total Energies к увеличению их инвестиций в газовый сектор Нигерии.

Вероятнее всего, речь идет о строительстве Транссахарского газопровода протяженностью 4000 км (2485 миль), также известного как NIGAL. Ожидается, что после завершения строительства, он будет транспортировать до 30 млрд кубометров газа в год в Алжир, а уже затем — в Европу. Строительство объекта возобновилось лишь в июне 2021 года из-за напряженной политической обстановке в регионе. О сроках сдачи в эксплуатацию газопровода пока неизвестно.