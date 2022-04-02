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2 часа назад

Chanel объяснила отказ продавать товары россиянам

Илья Родин

Компания Chanel заявила, что отказ продавать товары россиянам обусловлен санкционными требованиями, которые она обязана соблюдать. Об этом пишет ТАСС.

Chanel объяснила отказ продавать товары россиянам
Фото: ReutersReuters

«Chanel, являясь международной компанией, соблюдает требования законодательства, применимые к ее деятельности и сотрудникам в любой стране мира, включая экономические санкции», - говорится в заявлении.

В компании напомнили, что ограничительные меры со стороны Евросоюза и Швейцарии категорически запрещают «продажу прямо или косвенно предметов роскоши в адрес любых физических, юридических лиц и организаций в Российской Федерации либо для использования в Российской Федерации».

Chanel продает россиянам вещи при условии отказа носить их в России

Эти ограничения касаются любых изделий, относящихся к сегменту роскоши, стоимость которых превышает €300.

«Поэтому в настоящий момент мы просим наших клиентов, чье основное место жительства неизвестно, подтвердить, что приобретаемые ими изделия не будут использоваться в России. Мы понимаем, что данные меры, направленные на соблюдение требований законодательства, могут создавать для ряда клиентов определенные неудобства», - отметили в компании.

В Chanel принесли извинения за все недопонимания и сообщили, что работают над улучшением процедуры.

Компании,Chanel,ЕС,
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