Chanel объяснила отказ продавать товары россиянам

«Поэтому в настоящий момент мы просим наших клиентов, чье основное место жительства неизвестно, подтвердить, что приобретаемые ими изделия не будут использоваться в России. Мы понимаем, что данные меры, направленные на соблюдение требований законодательства, могут создавать для ряда клиентов определенные неудобства», - отметили в компании.