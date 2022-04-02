Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+14° в 
USD 83.43EUR 92.15
Войти в почту
2 часа назад

Российские компании начали массово сдавать офисную бумагу в ломбард

Мослента

Подорожание офисной бумаги привело к ажиотажному спросу на займы под залог данного вида продукции. Об этом «Мосленте» сообщили в пресс-службе компании «Мосгорломбард».

Компании начали массово сдавать офисную бумагу в ломбард
Фото: КоммерсантъКоммерсантъ

По данным организации, западные санкции привели к нехватке импортных химических ингредиентов для отбеливания бумажной массы и остановке линий производства бумаги на заводах, из-за чего средняя цена на товар выросла в 2-3 и более раза. Из-за этого компании начали массово сдавать офисную бумагу в ломбарды для получения под нее займов.

«Поэтому стало особенно актуальным новое факторинговое предложение для продавцов и оптовиков — получение быстрых займов под залог товаров с полок магазинов и складов», — рассказали в компании.

Ранее россиянам назвали условия для стабилизации ситуации с офисной бумагой. Эксперты считают, что нормализация возможна в случае, когда будут налажены поставки хлората натрия.

Последние новости
Компании,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители