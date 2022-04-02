Компании начали массово сдавать офисную бумагу в ломбард

Подорожание офисной бумаги привело к ажиотажному спросу на займы под залог данного вида продукции. Об этом «Мосленте» сообщили в пресс-службе компании «Мосгорломбард».

По данным организации, западные санкции привели к нехватке импортных химических ингредиентов для отбеливания бумажной массы и остановке линий производства бумаги на заводах, из-за чего средняя цена на товар выросла в 2-3 и более раза. Из-за этого компании начали массово сдавать офисную бумагу в ломбарды для получения под нее займов.