Bloomberg подсчитал доходы РФ от продажи газа и нефти

Агентство Bloomberg подсчитало доходы России от продажи газа и нефти в 2022 году и пришло к выводу, что несмотря на санкции, Москва заработает на энергоносителях на треть больше, чем в прошлом году, — 321 миллиард долларов.

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Институт международных финансов (Institute of International Finance) также дал оценку, что профицит счета текущих операций может достичь рекордного значения 240 миллиардов долларов.

«С учетом действующих санкций значительный приток твердой валюты в Россию, похоже, продолжится», — пишет издание.

Эксперты отмечают, что экспорт сырья является одной из ключевых статей российского бюджета, которая позволяет сгладить негативные последствия санкций. Помешать продаже энергоносителей может только эмбарго западных стран.