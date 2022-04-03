Сотрудники "Аэрофлота" в Италии остались без зарплаты из-за заморозки счетов компании

Итальянские сотрудники представительства российской компании "Аэрофлот" не получают заработную плату с конца февраля. Как они рассказали в субботу в интервью агентству ANSA, счет компании в Италии заблокирован.
Всего на "Аэрофлот" в Италии работают 35 человек, которые подчиняются условиям коллективного договора, согласно трудовому кодексу Италии. Как они сказали, за все время работы в "Аэрофлоте" ни разу не было задержек в выплатах. Как отметил представитель "Аэрофлота" в Италии Андрей Добряков, компания обратилась к властям и банку, но никакого ответа не последовало.
"Аэрофлот" осуществлял прямые рейсы в Москву и Санкт-Петербург из Рима, Милана, Венеции, Неаполя и Вероны, восстановив расписание после вынужденного перерыва, вызванного пандемией. С решением европейских стран, включая Италию, о закрытии своего воздушного пространства для российских авиакомпаний "Аэрофлот" прекратил деятельность.