Остановившиеся в России предприятия захотели передать сотрудникам

Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев предложил передавать предприятия, которые приостановили работу в России из-за санкций, в собственность их трудовых коллективов. Об этом он заявил в беседе с РИА "Новости".

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"Я бы передавал такие предприятия трудовым коллективам. Больше них никто не заинтересован в сохранении рабочих мест. А ведь это главный критерий, который предлагают ввести как обязательство для тех, кто претендует на управление бросаемыми предприятиями", — сказал Глазьев.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не собирается закрывать свой рынок от иностранных партнеров и готова работать со всеми, кто сам этого хочет.

До этого "Известия" со ссылкой на сообщение руководителя "Общественной потребительской инициативы" Олега Павлова опубликовали список компаний, представительства в России которых могут быть национализированы. В него вошли 60 предприятий, включая McDonald's, IKEA, Apple, Volkswagen, Microsoft, Toyota и другие.

24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.