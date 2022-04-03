Оценена вероятность дефицита продуктов в России

Член гильдии маркетологов Олег Дергачев оценил вероятность дефицита продуктов в России. Он отметил, что подобный сценарий стране не грозит, передает РЕН ТВ.

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Эксперт отметил, что продовольствие выращивается и производится не только в России, государство было интегрировано в мировой рынок различных товаров. По словам специалиста, есть классический пример — когда дорожает картошка, человек приобретает ее в большем количестве, но сокращает потребление мяса, замещает более дешевым продуктом. Аналогичная ситуация произошла с сахаром.

«У нас дорожает часть продуктов, она будет замещаться, конечно. Потому что мы видим, что рынок не может долго давать какой-либо провал по ценам, он может это компенсировать», — пояснил Дергачев.

Маркетолог заключил, что коллапса не случится в силу больших запасов, однако цены будут выравниваться под влиянием рынка.