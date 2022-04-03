Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 83.43EUR 92.15
Войти в почту
2 часа назад

Маркетолог оценил вероятность дефицита продуктов в России

Lenta.ru

Член гильдии маркетологов Олег Дергачев оценил вероятность дефицита продуктов в России. Он отметил, что подобный сценарий стране не грозит, передает РЕН ТВ.

Оценена вероятность дефицита продуктов в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперт отметил, что продовольствие выращивается и производится не только в России, государство было интегрировано в мировой рынок различных товаров. По словам специалиста, есть классический пример — когда дорожает картошка, человек приобретает ее в большем количестве, но сокращает потребление мяса, замещает более дешевым продуктом. Аналогичная ситуация произошла с сахаром.

«У нас дорожает часть продуктов, она будет замещаться, конечно. Потому что мы видим, что рынок не может долго давать какой-либо провал по ценам, он может это компенсировать», — пояснил Дергачев.

Маркетолог заключил, что коллапса не случится в силу больших запасов, однако цены будут выравниваться под влиянием рынка.

Ранее специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов объяснил, почему россиянам продают товары из старых партий по более высоким ценам. По его словам, причиной тому желание продавца заработать, а также законы рынка.

Компании,Николай Вавилов,Total,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители