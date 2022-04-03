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1 час назад

В Словакии ответили на требование России платить в рублях за поставки газа

Илья Родин

Глава Минэкономики Словакии Рихард Сулик в эфире Словацкого ТВ заявил, что стране крайне необходим российский газ, его поставки нельзя останавливать, поэтому Братислава вынужденно принимает выдвинутые Россией условия и будет платить в рублях. Об этом пишет РИА «Новости».

В Словакии ответили на требование России платить в рублях за поставки газа
Фото: ТАССТАСС

«Поставки газа нельзя остановить. Потому я и говорю, хотя это, возможно, для некоторых слишком прагматичная позиция. Если есть условие платить [за газ из РФ] рублем, то платим рублем», - подчеркнул министр.

Он напомнил, что 85% необходимого Словакии газа она получает из России. Идею о диверсификации поставок власти страны поддерживают, но понимают, что на это потребуется несколько лет.

Чехия заявила о запасах газа максимум на 34 дня

«Я выступаю за то, чтобы мы в этом вопросе действовали совместно в рамках ЕС и искали общее решение. Но нас нельзя отрезать от газа», - отметил Рихард Сулик.

Министр транспорта Чехии Мартин Купка заявил ранее журналистам, что в республике заканчивается голубое топливо. Запасов газа хватит, в зависимости от погоды, на срок от 26 до 34 дней.

Компании,ЕС,
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