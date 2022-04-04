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2 часа назад

Депутат ГД предложила Минфину отменить НДС на книги в России

Vse42.ruиещё 3

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к статс-секретарю – замминистра финансов Алексею Сазанову с просьбой отменить НДС на книги и учебники.

В Госдуме предложили отменить НДС на книги и учебники
Фото: ТАССТАСС

В своем обращении парламентарий отметила, что к ней от основателя одного из издательств поступило предложение об отмене налога на добавленную стоимость на книжную продукцию, которая обусловлена ростом цен на нее. В частности, отмечается, что только с начала 2022 года эти товары прибавили в стоимости как минимум 20%.

Вместе с тем Лантратова подчеркнула, что в условиях сложившейся экономической ситуации в России власти приняли ряд мер поддержки, в том числе отмену НДС для общепита, гостиниц, а также новые льготы для сферы IT и другое.

– Считаю, что отмена НДС на книжную продукцию и периодические печатные издания станет хорошей антикризисной мерой поддержки книжного рынка и читателя. Издатели смогут снизить цены и компенсировать свои расходы, – высказалась депутат.

Представители книжной отрасли уточняют, что в текущей ситуации ставка НДС существенна за счет подорожания бумаги в три-четыре раза и ряд издательств закрыли проекты в связи со сложившейся обстановкой, а те книги, которые все же будут выходить, предположительно, будут стоить в несколько раз дороже. По их словам, печатная книга становится уже "предметом роскоши".

В связи с этим они считают, что государству необходимо обратить внимание на ситуацию в книжной отрасли и помочь издателям не только отменой НДС, но и другими мерами, пишет издание "Известия".

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