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2 часа назад

Заводы Volkswagen могут возобновить работу в России

Лера Букина

Заводы Volkswagen Group Rus в Калуге и Нижнем Новгороде могут снова начать работать в июне-июле 2022 года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

На фоне проблем с поставками комплектующих производство было остановлено 3 марта.

«Поскольку транзит через украинскую территорию теперь невозможен, а Польша груз не пропускает, рассматривается вопрос с доставкой комплектующих в Стамбул и далее через Грузию в Россию», — заявил источник.

16 марта Volkswagen приостановил работу ряда заводов по всей Европе. Напомним, что ситуация с нехваткой полупроводников в автопроме стала наблюдаться в конце 2020 года во время остановки профильных заводов в периоды изоляции из-за коронавируса. Эксперты считают, что дефицит

этих комплектующих будет ощущаться на рынке до 2022–2023 года.

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Ранее сообщалось, что автопроизводитель Stellantis вскоре приостановит сборку автомобилей на заводе в Калуге из-за нехватки запчастей.

Десятки компаний на фоне западных санкций, введенных против России, приняли решение приостановить работу в стране, в том числе автопроизводители Ford, General Motors, Porsche, Suzuki, Volkswagen, Volvo. Экспорт в Россию решили прекратить Ferrari и Lamborghini, а также Jaguar Land Rover.

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