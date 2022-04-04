Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+3° в 
USD 83.43EUR 92.15
Войти в почту
3 часа назад

Назван срок создания российского аналога «тетрапака»

Деловая газета "Взгляд"

Полностью заместить в России импортируемые компоненты для офисной бумаги и создать упаковку, аналогичную «тетрапаку», можно за три-шесть месяцев, заявил эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) Михаил Чарный.

Назван срок создания российского аналога «тетрапака»
Фото: ТАССТАСС

«Основной отбеливатель офисной бумаги, с которым сейчас возникли проблемы – это всего лишь перекись водорода, ее формула известна всем. Производители до сих пор использовали финские отбеливатели, потому что они были самыми дешевыми, но восстановить наше производство трудностей не представляет», – рассказал Чарный РИА «Новости».

«Полностью импортозаместить компоненты для офисной бумаги и создать упаковку, аналогичную «тетрапаку», можно за три-шесть месяцев», – полагает он.

«Что касается упаковки типа «тетрапак» – это сэндвич из картона, алюминия и полимеров», – говорит он.

«В России уже есть варианты современной упаковки, которые, хотя и не в полной мере, заменяют «тетрапак». Но картонных производств, которые могли бы поставлять аналогичный материал, в нашей стране достаточно», – отметил эксперт.

Он добавил, что технологии создания упаковки сейчас смещаются в сторону экспериментов с более экологичными биоразлагаемыми материалами. Сегодня у разрабатывающих ее российских компаний, полагает Чарный, есть шанс расширить свою нишу.

Ранее сообщалось, что в России удалось решить проблему нехватки бумаги для офисов: российские производители нашли поставщиков нужных ингредиентов, и займутся выпуском новых сортов бумаги «не ярко белого цвета».

Компании,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители