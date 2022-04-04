Назван срок создания российского аналога «тетрапака»

Полностью заместить в России импортируемые компоненты для офисной бумаги и создать упаковку, аналогичную «тетрапаку», можно за три-шесть месяцев, заявил эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) Михаил Чарный.
«Основной отбеливатель офисной бумаги, с которым сейчас возникли проблемы – это всего лишь перекись водорода, ее формула известна всем. Производители до сих пор использовали финские отбеливатели, потому что они были самыми дешевыми, но восстановить наше производство трудностей не представляет», – рассказал Чарный РИА «Новости».
«Полностью импортозаместить компоненты для офисной бумаги и создать упаковку, аналогичную «тетрапаку», можно за три-шесть месяцев», – полагает он.
«Что касается упаковки типа «тетрапак» – это сэндвич из картона, алюминия и полимеров», – говорит он.
«В России уже есть варианты современной упаковки, которые, хотя и не в полной мере, заменяют «тетрапак». Но картонных производств, которые могли бы поставлять аналогичный материал, в нашей стране достаточно», – отметил эксперт.
Он добавил, что технологии создания упаковки сейчас смещаются в сторону экспериментов с более экологичными биоразлагаемыми материалами. Сегодня у разрабатывающих ее российских компаний, полагает Чарный, есть шанс расширить свою нишу.
Ранее сообщалось, что в России удалось решить проблему нехватки бумаги для офисов: российские производители нашли поставщиков нужных ингредиентов, и займутся выпуском новых сортов бумаги «не ярко белого цвета».