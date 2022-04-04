Назван срок создания российского аналога «тетрапака»

«Основной отбеливатель офисной бумаги, с которым сейчас возникли проблемы – это всего лишь перекись водорода, ее формула известна всем. Производители до сих пор использовали финские отбеливатели, потому что они были самыми дешевыми, но восстановить наше производство трудностей не представляет», – рассказал Чарный РИА «Новости».