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29 минут назад

Польский гигант начал отказываться от российской нефти

Lenta.ru

Польский гигант — нефтеперерабатывающая компания Orlen — начал постепенно отказываться от российской нефти. Ее доля на заводах снижена до 30 процентов, рассказал глава компании Даниэль Обайтек, его слова приводит ТАСС.

Польский гигант начал отказываться от российской нефти
Фото: ТАССТАСС

«Таким образом, сегодня около 70 процентов нефти в портфеле всего концерна — это сырье не из России», — констатировал Обайтек.

Он уточнил, что Orlen уже несколько недель не закупает российскую нефть для своего НПЗ в Литве. Обайтек добавил, что в дальнейшем планируется еще большее ограничение импорта на фоне соглашения с партнерами из стран Персидского залива.

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Ранее представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский говорил, что стране придется заплатить высокую цену за отказ от импорта нефти из России и поиск новых поставщиков. По его словам, намерения Польши прекратить поставки российского топлива до конца года представляют собой «резкую перемену, которая должна будет дорого стоить».

Об отказе от российских нефти и газа Польша заявила 17 марта. Как сообщил Наимский, долгосрочный контракт на поставки газа из России в Польшу истекает в этом году и продлеваться не будет.

Компании,Петр Наимский,Газпром,
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