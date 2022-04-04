Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приостановил работу на время корпоративного отпуска, который продлится 24 апреля. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу бренда.

Ранее руководство «АвтоВАЗа» приняло решение перенести единый корпоративный отпуск, запланированный с 25 июля по 14 августа, на период с 4 по 24 апреля 2022 года из-за кризиса, вызванного дефицитом электронных компонентов для сборки машин, а также с целью недопущения сокращения заработка сотрудников.

Отмечается, что во время корпоративного отпуска «АвтоВАЗ» накопит необходимый запас запчастей для обеспечения стабильной работы предприятий в Тольятти и Ижевске. По данным «Автостата», в феврале 2022 года на российском рынке было продано 22 378 автомобилей Lada, что на 21% меньше, чем за такой же месяц прошлого года.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» остановил производство и поставки машинокомплектов для Запорожского автомобильного завода (ЗАЗ). На ЗАЗе собирали автомобили Lada и Renault, а также модели Kia из машинокомплектов с завода Hyundai-Kia в Санкт-Петербурге. Дилеры Lada на Украине продавали седаны Vesta и универсалы Vesta SW Cross, седаны и лифтбеки Granta, а также хетчбэки XRay.