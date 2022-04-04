Раскрыто будущее зарубежных товаров для личной гигиены в России

Многие товары для личной гигиены будут продолжать поступать на российские полки магазинов, поскольку часть продукции, выпускаемой под торговыми марками зарубежных брендов, ушедших с отечественного рынка, производят в РФ. Однако, вероятно, ассортимент поменяется, сообщает Роскачество.

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«Уход мировых брендов с российского рынка означает лишь прекращение импорта и экспорта зарубежных товаров. При этом немалая часть продуктов, выпускаемых под торговыми марками, которые принадлежат международным гигантам, изготавливается в России. Российский сегмент продолжит работать и снабжать рынок товарами для дома и личной гигиены», — указано в сообщении.

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В Unilever заявили, что из-за сокращения импорта сырья и упаковочных материалов компания столкнется с некоторыми операционными сложностями. Качество продукции останется прежним, хотя и ожидаются возможные изменения в ассортименте. В Unilever сообщили, что предприятия компании, расположенные в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Омске и Туле, будут и дальше снабжать потребителей в России средствами личной гигиены и товарами для дома.

Производитель средств женской гигиены Bella опроверг наличие критичных проблем с поставками сырья, однако он же указал на то, что компания все же вынуждена подстраиваться под новые реалии.

«Если говорить об основном компоненте женских прокладок, то это целлюлоза. Ранее она поставлялась из Европы и США, теперь мы переориентируемся на целлюлозу, произведенную в России и Белоруссии», — указала Bella.

«Невская косметика» сообщила о продолжении работы предприятия и поиске альтернативных поставщиков из Индии или Китая на случай потери текущих партнеров из других стран.

Роскачество отметило, что среди российских товаров, которые не исчезнут из продажи в ближайшее время, - «Натали», «ЭКОномочка део», Bella, Ola! и BIBI.

«Среди товаров бытовой химии порошок торговой марки «Аист колор» в результате испытаний был признан высококачественным, так как соответствует не только обязательным требованиям законодательства, но и опережающему стандарту Роскачества. В 2020 году товару присвоен российский знак качества», — указано в сообщении.