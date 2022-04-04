Китайские импортеры сжиженного газа планируют закупать российский СПГ со скидкой. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

По его данным, крупнейшие китайские государственные компании, среди которых Sinopec и PetroChina, ведут переговоры с поставщиками о закупке спотовых партий сжиженного природного газа с большой скидкой. Как уточняет источник, некоторые импортеры рассматривают возможность использования российских фирм для участия в тендерах на закупку СПГ от их имени, чтобы скрыть от правительств других стран свои планы поставок газа из РФ. Кроме того, компании также намерены воздерживаться от больших закупок.

По информации трейдеров, которую приводит агентство, российский СПГ продается с дисконтом более чем в 10% по сравнению с ценами на поставки из Средней Азии. Bloomberg отмечает, что в Китае сейчас нет нехватки газа, что связано с теплой погодой и снижением опасений по поводу возможных новых антиковидных мер. Однако приобретение топлива по низкой цене позволит КНР наполнить хранилища до сезонного повышения цен.

Получить комментарии Sinopec и PetroChina агентству не удалось.