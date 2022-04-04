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2 часа назад

Шведская Tele2 отказалась продлевать лицензию российскому оператору

Вероника Полынина

Шведская телекоммуникационная компания Tele2 AB отказалась продлевать лицензию бренда российскому оператору связи Tele2. Об этом заявил исполнительный вице-президент компании Виктор Вальстрем, передает ComNews.

Tele2 отказалась продлевать лицензию российскому оператору
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы не будем продлевать лицензию по истечении срока действия текущего контракта», - сказал Вальстрем.

По его словам, сейчас компания изучает возможности и фактические последствия более раннего прекращения действия лицензии.

Действующий лицензионный договор на использование бренда с российским Tele2 истекает в марте 2023 года.

Tele2 пришла в Россию в 2001 году, купив у американской фирмы Millicom International Cellular контрольные пакеты акций 12 российский сотовых операторов, работавших в аналоговом стандарте AMPS. В 2013 году Tele2 AB продала свой российский бизнес банку ВТБ, который договорился о праве использования бренда и логотипа Tele2 на территории РФ на следующие 10 лет - до марта 2023 года.

Сейчас «Tele2 Россия» (ООО «Т2 Мобайл») полностью подконтрольна «Ростелекому».

Компании,Банк ВТБ,Tele2,
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