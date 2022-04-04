Tele2 отказалась продлевать лицензию российскому оператору

По его словам, сейчас компания изучает возможности и фактические последствия более раннего прекращения действия лицензии.

Tele2 пришла в Россию в 2001 году, купив у американской фирмы Millicom International Cellular контрольные пакеты акций 12 российский сотовых операторов, работавших в аналоговом стандарте AMPS. В 2013 году Tele2 AB продала свой российский бизнес банку ВТБ, который договорился о праве использования бренда и логотипа Tele2 на территории РФ на следующие 10 лет - до марта 2023 года.