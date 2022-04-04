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2 часа назад

Производитель сэндвич-панелей Kingspan уходит из России

Вероника Полынина

Ирландский производитель стройматериалов Kingspan объявил об уходе с российского рынка, передает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Производитель сэндвич-панелей Kingspan уходит из России
Фото: Kingspan Kingspan

В Kingspan сообщили, что решение уйти из России было принято в начале марта. Еще несколько недель потребовалось, чтобы подготовить все необходимое для прекращения работы в РФ. В компании назвали ключевым приоритетом безопасность и благополучие работавших в России сотрудников.

«У Kingspan вызывает глубокое сожаление ширящийся гуманитарный кризис, ставший результатом беспричинного нападения России на Украину и ее народ», - говорится в заявлении.

Согласно информации на сайте компании, Kingspan является мировым лидером в производстве сэндвич-панелей, высококачественной изоляции и комплексных строительных решений.

В России компания производила сэндвич-панели и осуществляла комплексное строительство быстровозводимых зданий на основе ЛСТК.

У Kingspan два производства в России - заводы в Гатчинском районе Ленинградской области и Невинномысске (Ставропольский край). В компании трудились около 180 сотрудников.

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