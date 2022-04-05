Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 83.59EUR 92.39
Войти в почту
1 час назад

«Газпром» остановил отбор и закачку газа в крупнейшем хранилище Германии

Lenta.ruиещё 4

«Газпром» прекратил отбор и закачку газа в крупнейшем подземном хранилище газа (ПХГ) Германии «Реден». Об этом сообщает EADaily.

«Газпром» остановил отбор и закачку газа в крупнейшем хранилище Германии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным оператора Astora, все работы по закачке и отбору газа в «Редене» остановились в 7:00 1 апреля. До этого хранилище пребывало в режиме отбора топлива и подачи его в газотранспортную систему Германии.

По состоянию на 4 апреля запасы активного газа составляли 21 миллион кубометров в сутки. Притом, что запасы крупнейшего газового хранилища Германии могут достигать 3,9 миллиардов кубометров.

В двух других хранилищах, которыми управляет Astora, работы продолжаются. Так, утром 5 апреля в австрийском «Хайдахе» и немецком «Йемгуме» шли закачка и отбор газа. Запасы этих ПХГ также находятся на минимуме.

Группа «Газпром» с 31 марта вышла из немецкой компании Gazprom Germania GmbH и всех ее активов, в том числе Gazprom Marketing & Trading Ltd. Такое заявление последовало вслед за информацией об обысках в этой компании, которые провели немецкие должностные лица по делу о злоупотреблении монопольным положением.

Само расследование началось еще до начала военных действий России на Украине, но процедуры совпали по времени с требованием Москвы к европейским странам платить за газ в рублях. 4 апреля Германия передала дочернюю компанию «Газпрома» Gazprom Germania GmbH под управление Федералього сетевого агентства Германии (BNetzA).

Компании,Газпром,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители