«Газпром» остановил отбор и закачку газа в крупнейшем хранилище Германии

«Газпром» прекратил отбор и закачку газа в крупнейшем подземном хранилище газа (ПХГ) Германии «Реден». Об этом сообщает EADaily.

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По данным оператора Astora, все работы по закачке и отбору газа в «Редене» остановились в 7:00 1 апреля. До этого хранилище пребывало в режиме отбора топлива и подачи его в газотранспортную систему Германии.

По состоянию на 4 апреля запасы активного газа составляли 21 миллион кубометров в сутки. Притом, что запасы крупнейшего газового хранилища Германии могут достигать 3,9 миллиардов кубометров.

В двух других хранилищах, которыми управляет Astora, работы продолжаются. Так, утром 5 апреля в австрийском «Хайдахе» и немецком «Йемгуме» шли закачка и отбор газа. Запасы этих ПХГ также находятся на минимуме.

Группа «Газпром» с 31 марта вышла из немецкой компании Gazprom Germania GmbH и всех ее активов, в том числе Gazprom Marketing & Trading Ltd. Такое заявление последовало вслед за информацией об обысках в этой компании, которые провели немецкие должностные лица по делу о злоупотреблении монопольным положением.