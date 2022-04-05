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1 час назад

Airbnb убрала возможность бронирования для пользователей из России и Белоруссии

Елена Прошина

Сервис для аренды жилья Airbnb принял решение запретить гражданам России и Белоруссии пользоваться своими услугами. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Airbnb запретила россиянам бронировать жилье
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Гости из этих стран больше не смогут оформить бронирование где бы то ни было», — говорится в публикации.

Отмечается, что все бронирования в этих государствах с 4 апреля и позже отменены.

В начале марта сервис Airbnb запретил пользователям всех стран бронировать жилье в России и Белоруссии в связи с ситуацией на Украине. Все операции в этих странах были приостановлены. При этом генеральный директор компании Брайан Чески заявил, что санкции США касательно финансовых институтов России сильно повлияли на проведение операций на территории РФ.

Кроме того, в конце февраля сервис Airbnb предложил правительствам Польши, Румынии, Венгрии и Германии предоставить убежище для 100 тыс. украинских беженцев. В сообщении было указано, что компания сама профинансирует оплату жилья. Позднее в Airbnb сообщили, что более 1,2 тыс. граждан Украины воспользовались бесплатным жильем в Европе.

К концу марта через Airbnb более 17,8 тыс. владельцев жилья в Европе и более 5,8 тыс. в США предложили свое жилье для украинских беженцев.

Компании,
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