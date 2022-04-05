Airbnb запретила россиянам бронировать жилье

Сервис для аренды жилья Airbnb принял решение запретить гражданам России и Белоруссии пользоваться своими услугами. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

«Гости из этих стран больше не смогут оформить бронирование где бы то ни было», — говорится в публикации.

Отмечается, что все бронирования в этих государствах с 4 апреля и позже отменены.

В начале марта сервис Airbnb запретил пользователям всех стран бронировать жилье в России и Белоруссии в связи с ситуацией на Украине. Все операции в этих странах были приостановлены. При этом генеральный директор компании Брайан Чески заявил, что санкции США касательно финансовых институтов России сильно повлияли на проведение операций на территории РФ.

Кроме того, в конце февраля сервис Airbnb предложил правительствам Польши, Румынии, Венгрии и Германии предоставить убежище для 100 тыс. украинских беженцев. В сообщении было указано, что компания сама профинансирует оплату жилья. Позднее в Airbnb сообщили, что более 1,2 тыс. граждан Украины воспользовались бесплатным жильем в Европе.