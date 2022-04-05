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42 минуты назад

Российские банки начали снижать ставки по вкладам

Ura.Ru

В России некоторые банки начали понижать процентные ставки по накопительным счетам. Они объясняют свое решение стабилизацией ситуации на рынке привлеченных денег и укреплением рубля. Об этом сообщается в материалах кредитных организаций.

Банки начали снижать ставки по вкладам
Фото: ТАССТАСС

Банк ВТБ с 6 апреля снижает ставку по накопительному счету с 21% до 18%.

«Корректировка доходности связана со стабилизацией ситуации на рынке привлеченных средств и укреплением национальной валюты», — сообщается на сайте ВТБ.

С 1 апреля понижает ставку по накопительному с 22% до 20% годовых «Почта банк», сообщается на их сайте.

В «Дом.РФ» и «Абсолют банке» пока не планируют менять ставку, отмечает РИА «Новости». Похожая позиция и в МКБ. Сбербанк решил понизить ставки по рублевым вкладам на три-шесть месяцев по управляемому вкладу до 7-14%, а по закрытому — до 10-18%, передает «Национальная служба новостей».

Россияне расхотели покупать жилье

Ранее российские банки активно повышали ставки по накопительным счетам. Это произошло после роста ключевой ставки в России до 20% на фоне западных санкций из-за спецоперации РФ на Украине. В конце февраля «Совкомбанк» повысил ставки на вклады до 23%. В начале марта Сбербанк поднял ставки по вкладам до 21%, затем ВТБ объявили о росте ставок до 21%. Для поддержки в условиях санкций, россиян освободили от уплаты подоходного налога на проценты, полученные за 2021—2022 годы по вкладам в банках, передает сайт MK.RU.

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