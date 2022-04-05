Банки начали снижать ставки по вкладам

В России некоторые банки начали понижать процентные ставки по накопительным счетам. Они объясняют свое решение стабилизацией ситуации на рынке привлеченных денег и укреплением рубля. Об этом сообщается в материалах кредитных организаций.

Фото: ТАСС ТАСС

Банк ВТБ с 6 апреля снижает ставку по накопительному счету с 21% до 18%.

«Корректировка доходности связана со стабилизацией ситуации на рынке привлеченных средств и укреплением национальной валюты», — сообщается на сайте ВТБ.

С 1 апреля понижает ставку по накопительному с 22% до 20% годовых «Почта банк», сообщается на их сайте.